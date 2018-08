Hütter knallhart: Frankfurt-Trio aussortiert!

Vor allem die Aussortierung von Spielmacher Fabian überraschte viele. Der mexikanische Teamspieler stand gegen die Bayern in der Startelf. „Natürlich gibt es jetzt Bedenken, das ist klar und berechtigt“, so Hütter, der am Samstag mit der Eintracht in Ulm das Projekt Titelverteidigung im DFB-Pokal startet.