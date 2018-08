Sorge bei ManCity: Monatelanges Aus für De Bruyne?

Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, wäre das ein herber Rückschlag für das Team von Trainer Pep Guardiola. Denn der WM-Dritte hatte in der vergangenen Saison maßgeblichen Anteil am Titelgewinn gehabt. Es wäre nicht das erste Mal, dass De Bruyne verletzungsbedingt länger pausieren muss. Im Jänner 2016 hatte der Mittelfeldspieler in einem Spiel gegen den FC Everton eine Bänderverletzung erlitten und war daraufhin neun Wochen ausgefallen.