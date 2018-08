Unhold sorgt für Polizeieinsatz

Abgeschlossen werden konnten indes die Ermittlungen gegen die Mitglieder einer Einbrecherbande. Drei Polen, die unter anderem in Mitterndorf an der Fischa einen Rasenmäher-Traktor gestohlen sowie Sportanlagen in St. Pölten, Krems, Wolkersdorf, Wöllersdorf und Laxenburg heimgesucht hatten, konnten gestoppt werden. Insgesamt legt man dem Trio 16 Coups mit einer Schadenshöhe von 150.000 Euro zur Last.