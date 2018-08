„Die Stadelbesitzer sind alle verunsichert“

Siebter Brand in Folge

Beim Feuer in Inzing handelt es sich mittlerweile um den siebten Brand in Folge und zugleich den zweiten Brand in der Gemeinde. „In der Bevölkerung ist eine gewisse Beunruhigung zu spüren. Doch bei den Stadelbesitzern ist die Verunsicherung noch viel größer“, erklärt BM Josef Walch im „Krone-Gespräch“. Sie rüsten sich, indem sie etwa die Heuballen aus ihren Stadeln räumen. „Der eine oder andere dreht sogar in der Nacht seine Runden, um alles so gut es geht im Blick zu haben“, weiß Walch.