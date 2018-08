Brandserie in Tirol: Sechster Stadel in Flammen!

Feuerserie: Brandursachen noch unklar

Während im Unterland - wie berichtet - der mutmaßliche Erpfendorfer Brandstifter, ein 17-jähriger Feuerwehrmann, ausgeforscht werden konnte, nachdem er wochenlang die Einsatzkräfte in Atem gehalten hatte, gibt es im Oberland noch kein Aufatmen. Vor dem aktuellen Einsatz in Hatting kam es zu insgesamt fünf Bränden, deren Ursachen nach wie vor nicht geklärt sind. Die unheimliche Serie startete am 19. Juli, bisher gingen in folgenden Ortschaften Stadel in Flammen auf: