EM-Sensation! Österreich holt Marathon-Bronze

Ketema war lange sogar ganz vorne in der Spitze auf dem 20-km-Rundkurs im Herzen Berlins mitgelaufen. „Ich war nicht zu schnell angegangen. Die Hitze machte mir nichts, ich lief genau mein Tempo!“ Der Belgier Koen Naert hat in inoffiziellen 2:09:51 Stunden gewonnen. Ketema, der bis Kilometer 27 an der Spitze mitgelaufen war, kam in 2:13:22 als Achter ins Ziel. Und auch Peter Herzog schob sich als Zehnter in 2:15:29 in die Top Ten.