Trauen Sie sich alles zu, Herr Hochmair?

Ihre Antwort war „Ja“. Trauen Sie sich alles zu?

Ich habe 2011 gesagt, dass ich mit „Faust“ den Zenit am Theater erreicht habe. Aber die Welt wächst, die Räume wachsen, es dehnt sich das Haus. Nach Faust kam Mephisto und der „Zerbrochene Krug“ und in Hamburg habe ich „Dorfrichter Adam“ gespielt, während Klaus Maria Brandauer gleichzeitig „Dorfrichter Adam“ in Berlin gespielt hat - wir sind 30 Jahre auseinander. Es war nicht abzusehen, dass so etwas möglich ist. Es ist dann möglich, wenn man die Herausforderungen in spielerischer Weise annimmt. Ich hätte mir auch nicht vorstellen können, in Kuba kurzfristig einen Film auf Spanisch zu drehen, trotzdem läuft „Candelaria“ jetzt im Kino. Den Mut und die Leichtigkeit habe ich von Klaus Maria Brandauer gelernt.