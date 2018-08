Syrer und Afghanen unter den Top-10

Die Flüchtlingskrise von 2015 zeigt sich deutlich: Aus 39 (!) Syrern, die 2012 in Graz lebten, sind mittlerweile 2163 geworden. Nicht ganz so exorbitant ist die Zahl der Afghanen in Graz gestiegen - von 708 binnen sechs Jahren auf 2424 - immerhin Platz acht. Der Grazer VP-Sozialstadtrat Kurt Hohensinner hat unlängst ja kritisiert, dass die Zahl der Asylberechtigten in der Mindestsicherung seit der Flüchtlingskrise enorm gestiegen sei und Graz darum dringend Entlastung brauche (wir haben berichtet).