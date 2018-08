Finale gegen Bayern - für Hütter „ein Traum“

Adi Hütter gibt am Sonntag im deutschen Supercup gegen Bayern München seine Pflichtspielpremiere als Trainer bei Cupsieger Eintracht Frankfurt. Der 48-Jährige freute sich auf ein persönliches Karriere-Highlight. „Vor über 50.000 Zuschauern, das habe ich mir erträumt, da mal Trainer zu sein. Und morgen geht es in Erfüllung“, sagte der Vorarlberger am Samstag bei der Saisoneröffnung.