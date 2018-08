Mondial Moto: Erster Supersportler mit 5 Zylindern

Beim Namen Mondial denken viele an den in den 20er-Jahren gegründeten und bereits zweimal wiederbelebten italienischen Zweiradhersteller FB Mondial. Doch neben diesem gibt es neuerdings noch die vom ehemaligen Ferrari-Ingenieur Antonia Matarollo ins Leben gerufene Marke Mondial Moto. Ende 2019 will das junge Unternehmen einen in gut zehn Jahren Entwicklungsarbeit entstandenen Supersportler mit V5-Motor offiziell vorstellen.