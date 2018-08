Zajac/Matz holen Olympia-Quotenplatz im Nacra 17

Schon am Samstag (14.40 Uhr) kämpft Zajac‘ ehemalige Kollegin Frank in der 49er-FX-Klasse mit Abicht im Medal Race um Edelmetall. Das Duo geht mit elf Punkten Vorsprung auf die Britinnen Weguelin/Ainsworth in das abschließende Medal Race. „Eine Medaille wäre superschön. Elf Punkte sind im Medal Race nicht viel. Am wichtigsten ist, dass wir uns keinen Druck machen und Spaß haben“, meinte Frank.