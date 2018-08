3:0! FC Liefering lässt Young Violets keine Chance

Lafnitz, das in der Tabelle mit dem ersten Punktgewinn anschrieb, ging in Amstetten bereits in der vierten Minute durch Nikola Frljuzec in Führung. Patrick Lachmayr glich für Amstetten (zwei Zähler) nach 50 Minuten aus. Das Spiel zwischen Kapfenberg und Ried musste wegen Unbespielbarkeit des Platzes auf Samstag (13 Uhr) verschoben werden.