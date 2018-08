Wie teuer darf ein Smartphone sein?

Am Donnerstag wurde das neue Samsung Galaxy Note 9 vorgestellt - ein Handy der Superlative in alle Kategorien. Vor allem die Kosten haben es in sich: Stolze 999 Euro soll das Gerät in der günstigsten Variante kosten! Preise dieser Größenordnung sind schon länger keine Seltenheit mehr für die Branche, auch das iPhone X startete mit einem Betrag von 1149 Euro für die Basis-Version. Doch selbst wenn Smartphones nicht mehr wegzudenken sind, bleibt die Frage, ob man so viel Geld wirklich für ein Handy ausgeben will. Diskutieren Sie im Forum mit: Wie viel darf ein Mobiltelefon kosten?