Nicht nur er, viele Privatpersonen reagierten auf den Vorfall. So auch Ex-Teamstürmer Marc Janko (FC Lugano). Der Torschütze vom Dienst stellte die Frage in den Raum: “Welche Flasche hat da einen Becher geworfen?" Interessant ist laut eines Users auch die Herkunft des Bechers: Es kam aus dem Familiensektor und nicht aus dem berüchtigten Ultra-Block. Was aber nichts an der internationalen Blamage ändert.