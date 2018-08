Beach-Schock! Schützenhöfer an Schulter operiert

Konservative Behandlungsmethoden brachten nach dem Major in Wien keine Besserung mehr, weshalb die Operation an der langen Bizepssehne im Lorenz-Böhler-Unfallkrankenhaus in Wien nötig wurde. Der minimal invasive Eingriff sei erfolgreich verlaufen, Schützenhöfer werde acht bis zwölf Wochen keinen Sport betreiben können, hieß es in einer Pressemeldung am Donnerstag. Mit wem ihre Partnerin Lena Plesiutschnig in der Zwischenzeit zusammenspielen wird, ist noch offen.