Sturm-Pleite von feiger „Fan“-Attacke überschattet

Ein unfassbarer „Fan“-Skandal hat in Graz beim Duell des SK Sturm gegen AEK Larnaka für Entsetzen gesorgt! Nachdem beim Stand von 0:2 aus Sicht der steirischen Hausherren ein voller (!) Bierbecher von den Rängen her geworfen einen Linienrichter mit voller Wucht am Kopf getroffen hatte, stand sogar ein Spielabbruch im Raum. Der schwedische Haupt-Schiedsrichter Mohammed Al-Hakim schickte die Teams nach dem feigen Becherwurf zwar in die Kabinen, nach mehr als einer halben Stunde Wartezeit wurde die Partie allerdings fortgesetzt.