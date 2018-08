„Nahkampf“ bringt Brandl im Freiwasser aus Konzept

Freiwasser-Schwimmer David Brandl hat am Mittwoch bei den Europameisterschaften in Schottland über 5 km in einem 24-köpfigen Feld Rang 19 belegt. Der Rückstand auf den ungarischen Sieger Kristof Rasovszky betrug nach einer Rennzeit von rund 53 Minuten aber nur 43,6 Sekunden. Außerdem war der Oberösterreicher in der Anfangsphase im dichten Feld zweimal auf der Nase getroffen worden.