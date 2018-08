„Wie von Panzer überfahren“: So geht es Niki Lauda

Obwohl man sich nach einer derart großen OP fühlen würde, „als wäre man von einem Panzer überfahren worden“, hätte man so früh auf die künstliche Beatmung verzichten können, was laut Hengstenberg extrem wichtig für den Heilungsprozess sei. Lauda sei bei Bewusstsein und auch die anderen Organe - dem Patienten wurden schon zweimal Nieren gespendet - seien alle in Ordnung. „Es ist ein sehr, sehr erfreulicher Verlauf“.