Meister Salzburg ist bereit für die Krönung

Die Wartezeit auf die Königsklasse mit heimischer Klub-Beteiligung wird spätestens in einem Jahr zu Ende sein. Der Meister 2018/19 erhält ein Fixticket für die Starliga. Die Bullen wollen sich aber weder darauf verlassen, Titel sechs in Serie einzufahren. Noch sind Kapitän Andreas Ulmer und Co. gewillt, die elfte Quali-Chance verstreichen zu lassen. Salzburg? Ist bereit für die Krönung!