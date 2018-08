Polizei will Fake-Kinderpornos hochladen dürfen

„Wer das nicht tut, wird sofort erkannt als Polizeibeamter. Das muss man dringend ändern“, sagte er am Montag im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Fälle wie der jahrelange sexuelle Missbrauch eines Buben aus Staufen bei Freiburg könnten so womöglich viel schneller aufgeklärt werden. In dem Fall soll am Dienstag das Urteil gegen die Hauptangeklagten - die Mutter und deren Lebensgefährten - gesprochen werden. Sie hatten den Buben an Vergewaltiger verkauft.