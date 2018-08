AS Roma ist an Salzburgs Samassekou interessiert!

AS Roma ist an einer Verpflichtung von Salzburg-Mittelfeldspieler Diadie Samassekou interessiert. Der 22-Jährige gilt als Wunschspieler von Sportdirektor Monchi, der ihn Anfang April im Europa-League-Duell mit Lazio Rom beobachtet hatte, berichtete der „Corriere dello Sport“ am Montag. 1,8 Millionen Euro pro Saison sollen Samassekou bei Roma winken. In Salzburg soll der Teamspieler aus Mali derzeit 600.000 Euro kassieren, berichtete das Blatt.