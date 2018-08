Admira verdirbt Hartberg Bundesliga-Heimpremiere

Bauer verpasst Führung

Sebastian Bauer ließ in der 61. Minute die Gäste-Führung aus: Nach einem verlängerten Eckball köpfelte der Verteidiger den Ball aus zwei Metern über das Tor. Als Hartberg-Kapitän Siegfried Rasswalder in der 66. Minute an der Strafraumgrenze abzog, hatten die Zuschauer bereits den Torschrei auf den Lippen, der Schuss ging jedoch nur an die Stange.