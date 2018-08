Kroaten feiern ihren „Tag des Sieges“ über Serbien

Grabar-Kitarovic ging in ihrer Rede nicht auf die Kritik ein. Sie hatte bereits am Samstagabend betont zurückhaltend auf die Worte von Vucic reagiert. Kroatien und Serbien werden sich wohl nie einig werden hinsichtlich der Vergangenheit, doch sollten sie sich um eine bessere Zukunft kümmern, sagte sie. Ministerpräsident Plenkovic betonte, dass die Aggression in Kroatien vom damaligen serbischen Präsidenten Slobodan Milosevic ausgegangen sei. Zugleich versicherte er, dass man sich auch in Kroatien wünsche, „dass sich die serbische Minderheit gut fühlt“.