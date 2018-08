Zusammenstoß: 23 Jahre alter Motorradfahrer starb

Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen bog gegen 06:35 Uhr im Ortsteil Tipschern von der Mitterberger Straße L728 in die B320 ein. Dabei dürfte sie den in Richtung Liezen fahrenden 23-Jährigen, ebenfalls aus dem Bezirk Liezen, übersehen haben. Der 23-jährige Motorradfahrer führte noch eine Vollbremsung durch, konnte den seitlichen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Er verstarb noch an der Unfallstelle, die 18-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das DKH Schladming eingeliefert. Die B320 war bis 08:25 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Angehörigen des Motorradfahrers wurden vom Kriseninterventionsteam des Landes Steiermark betreut.