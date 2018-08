Winter/Hörl in Wien sieglos ausgeschieden

Tobias Winter/Julian Hörl sind beim Beachvolleyall-Major in Wien als zweites österreichisches Herrenteam vorzeitig ausgeschieden. Das als Nummer 30 gesetzte Duo verlor am Freitag am Center Court auch sein zweites Gruppenspiel gegen die Polen Michal Bryl/Grzegorz Fijalek glatt 0:2 (-15,-11).