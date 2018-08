Heimische Banken bei Digitalisierung Mittelmaß

Größere Finanzgeschäfte erfolgen in der Filiale

Anders sieht es bei langfristigen Entscheidungen aus: Für Investmentprodukte suchen 57 Prozent den persönlichen Kontakt in der Filiale, bei Krediten sogar 66 Prozent. Auch die Aufnahme von Hypotheken und die Schließung von Konten passiere überwiegend vor Ort in der Bank. „Bei komplexeren Geschäften wollen die Österreicher noch nicht auf den Besuch bei ihrem Berater verzichten“, Beratung könne aber auch via App und nicht nur in der Filiale geschehen, meint Kolarik. Das spare Geld und sei für die Kunden bequemer.