Ruttensteiner: Darum wollte er Herzog unbedingt

Ein wenig kurios ist es schon, dass ausgerechnet Willi Ruttensteiner, jener Mann, der sich 2011 in seiner Eigenschaft als ÖFB-Sportdirektor für einen Teamchef Marcel Koller und gegen Andi Herzog ausgesprochen hat, diesen nun nach Israel holt.

Dazu stehe ich, auch wenn ich weiß, dass der Andi damals sauer und enttäuscht war. Aber ich habe an Marcel Koller geglaubt, war der Meinung, dass Herzog noch nicht so weit ist.