„Venom“-Trailer kündigt düstere Marvel-Kost an!

Bösewicht formt sich selbst zur Waffe

Zu sehen sind in dem neuen Trailer längere Einstellungen einiger spektakuläre Action-Szenen in San Francisco, etwa eine ungewöhnliche Verfolgungsjagd auf einem Motorrad und ein Kampf in einem Gebäude, bei dem es dann ordentlich zur Sache geht. Erstmals zu sehen bekommt man zudem den obligatorischen Bösewicht, ohne den kein Superhelden-Film auskommt. Der ebenfalls mit einem Symbionten verbundene Riot formt aus der Materie, die ihn zu einem Alien-Monster werden lässt, kurzerhand messerscharfe Klingen, die seine Hände ersetzen. Hinter dem Ungeheuer steckt der fiese Wisssenschaftler Dr. Carlton Drake (Riz Ahmed, „Rogue One: A Star Wars Story“).