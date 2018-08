Nach Özil-Rücktritt: #MeTwo gegen Alltagsrassismus

„Ich habe nicht nur eine Identität. Nach Özil habe ich über Diskriminierung nachgedacht und tausende von Menschen in Deutschland haben die selben Erfahrungen gemacht“, so der Deutsche mit türkischen Wurzeln. Binnen weniger Tage teilten Zehntausende in Deutschland, aber auch in Österreich und weltweit ihre Erlebnisse. „Ihr erzählt eure persönlichen Geschichten, wozu Mut gehört!“ „Der öffentliche Diskurs hat begonnen“, freute sich Can. Niemand könne später sagen, man habe nichts davon gewusst.