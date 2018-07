Sind Tausende Testamente in Österreich ungültig?

„Das Urteil ist so weitreichend, dass jeder Notar, Rechtsanwalt und alle, die Testamente gemacht haben, gut beraten sind, diese zu überprüfen und in Hinkunft darauf zu achten, dass Zeugen direkt auf der Urkunde unterschreiben“, bestätigte Rechtsanwalt Martin Mennel der APA einen Bericht des ORF Vorarlberg. Mennel selbst hatte das Höchstgericht in einer Testamentssache angerufen, in der er die Tochter der Verstorbenen vertritt.