Meister-Cracker wirft nach Razzia das Handtuch

„Voksi“ wurde vorübergehend verhaftet. Man habe ihn wegen des Verdachts auf Cyberkriminalität festgenommen. Die Untersuchungen in der Causa dauern allerdings noch an, heißt es in einem Statement der Polizei. Laut einer Stellungnahme, die der Cracker selbst im Online-Forum Reddit veröffentlicht hat, habe Denuvo bei den bulgarischen Behörden Klage eingereicht und die Razzia so ins Rollen gebracht.