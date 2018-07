Rassismus? Italienische Athletin am Auge verletzt!

Daisy Osakue kann das linke Auge kaum öffnen. Die 22-jährige Diskuswerferin, eine der großen italienischen Hoffnungen bei der in Kürze beginnenden EM, wurde am Sonntag auf dem Weg nach Hause in Moncalieri (Turin) von Jugendlichen angegriffen. Ihr linkes Auge wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. War es ein rassistisch motivierter Angriff?