Innsbruck - das Tiroler Mekka der Baustellen

Wo ist denn der Baustellen-Koordinator?

„Unsere Mitarbeiter verbringen täglich unproduktive Zeit im innerstädtischen Verkehrschaos. Statt unsere Arbeit machen zu können, geht so wertvolle Zeit verloren“, ärgert sich der Obmann der Sparte Handwerk und Gewerbe in der Wirtschaftskammer Tirol, Franz Jirka. Besonders trifft es die Handwerker und Unternehmer von außerhalb, die sich mittlerweile schon überlegen, überhaupt noch Aufträge in der Stadt anzunehmen. Jirka: „Es ist verständlich, dass bestimmte Maßnahmen im Sommer erledigt werden müssen - das gehört aber besser koordiniert! Wir erwarten uns daher in Zukunft eine bessere Koordination und etwas mehr handwerklichen Hausverstand.“ Bei jeder größeren Baustelle sei normalerweise ein Baustellenkoordinator vorgeschrieben. „Die zuständige Koordinierungsstelle der Stadt hat da eindeutig Verbesserungspotenzial. Wir würden uns wünschen, den Verkehr grundsätzlich nicht maximal zu behindern, um möglicherweise eigene verkehrspolitische Grundsätze zu untermauern“, sagt Franz Jirka abschließend.