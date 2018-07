Chapeau! Ein emotionaler Totentanz in Telfs

Hass und Eifersucht

Gespenstisch geht es los. Wind pfeift um die Ecken und fünf Holzfäller suchen nach der Arbeit Zuflucht in ihrer Hütte. Dann taucht sie auf, die wilde Frau. Aus dem Nichts. Und da beginnt er, der emotionale Totentanz. Entrinnen gibt es nicht. Rasch entwickeln sich Hass, Eifersucht, Machtansprüche. Jeder der Männer will sie haben. Jeder der Männer hat sie. Nur der Jüngste - der nicht. Der will sie schützen - die Frau.