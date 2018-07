Ronaldo: Urlauben und posen mit der Liebsten

„Holidays with love“, postet Ronaldo auf Instagram, das in Windeseile rekordverdächtige zehn Millionen Likes auslöste. Ob das wohl auch am besonders knapp ausgefallenen Beinkleid seiner Freundin liegt? Georgina Rodriguez zeigt in Ronaldos Beisen jedenfalls viel Haut und genießt die Zweisamkeit sichtlich. Wo das Foto aufgenommen wird, verrät der Superstar nicht.