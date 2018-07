Wipptaler bremste bei „Amokfahrt“ Nebenbuhler aus

Zu Geldstrafe verurteilt

Nach dem irren Überholmanöver soll der Wipptaler nach einigen Fahrkilometern seinen Wagen gewendet haben und auf den Pkw, in dem auch seine Ex saß, zugerast sein. „Er kam auf meiner Fahrspur daher und lenkte im letzten Moment ab“, erklärte der 24-Jährige. Der Angeklagte, der - wie Unmengen an Verwaltungsstrafen zeigen - immer wieder gerne etwas zu fest aufs Gas drückt, wurde wegen Nötigung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit verurteilt. Die Richterin verhängte eine zur Hälfte bedingte Geldstrafe von 720 Euro. Dennoch darf der 23-Jährige strahlen! Denn mit der Mutter seines Kindes ist er wieder zusammen.