„Nicht dafür zu haben, dass Menschen ersaufen“

Auf Linie mit Niessl

Nicht kommentieren wollte Kern die Aussage des burgenländischen Landeshauptmannes Hans Niessl (SPÖ), dass sich in Österreich 250.000 illegale Migranten aufhielten. „Über die Zahl der Illegalen werde ich mich jetzt hüten, zu spekulieren“, so Kern. Jedoch sehe er sich mit seinem Parteifreund in der Asylpolitik auf einer Linie. „Mit seiner Forderung an die Regierung, in der Migrationsfrage endlich Taten zu setzen statt Ankündigungen, hat er absolut recht.“