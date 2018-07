Alkoholvorwürfe gegen Juncker nur Rache der FPÖ?

Gelegenheit nach dem NATO-Gipfel in Brüssel

Seit diesem Zwischenfall in Brüssel habe man in der freiheitlichen Führung auf eine Möglichkeit zur Revanche gewartet. Die hatte sich nun vor einer Woche beim NATO-Gipfel in Brüssel ergeben. Dort war, wie auf Videoaufnahmen deutlich zu erkennen, ein torkelnder und zeitweise lachender EU-Kommissionspräsident Juncker zu sehen, der von einigen Regierungschefs gestützt werden musste. Juncker ließ danach von einem Sprecher mitteilen, er habe unter Ischias-Problemen gelitten, Alkohol sei nicht im Spiel gewesen.