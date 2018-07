BVT-Ausschuss: Wann Kickl aussagen muss

Ex-BVT-Leiter Gert-Rene Polli ist am 17. Oktober an der Reihe, dann folgen die Chefs des Innenministeriums und des Verfassungsschutzes. Ministeriums-General Peter Goldgruber und Fachreferent Udo Lett sind am 6. November an der Reihe, BVT-Chef Peter Gridling und Analyst Dominik Fasching folgen einen Tag später.