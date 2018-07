Tirol: Arbeitslosigkeit sank heuer um 15,5 Prozent

Außerfern mit Spitzenwert

Gleichzeitig waren im Halbjahresdurchschnitt monatlich 18.387 arbeitslose Personen vorgemerkt, das sind um 3362 (15,5 Prozent) weniger als im Vorjahresvergleich. Insgesamt ist in Österreich ein starkes Ost-West-Gefälle zu verzeichnen: Während die Arbeitslosenquote in Wien 12,5 Prozent beträgt, liegt Tirol mit 5,2 Prozent bundesweit auf Platz zwei hinter Salzburg (5,1 Prozent). Im Bezirksvergleich schneidet Reutte mit einer Quote von nur 3,9 Prozent am besten ab. Bis auf Landeck lag der Rückgang aber in allen Bezirken im zweistelligen Bereich, so die Bilanz des Tiroler Arbeitsmarktservice (AMS).