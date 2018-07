Toto Wolff: „Das Schöne ist das Unberechenbare“

Erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt. Perfektes Training, Traumrunde im Qualifying - nichts schien Sebastian Vettel auf seinem Weg zum ersten Triumph bei seinem Heimrennen in Hockenheim aufhalten zu können. Einsam drehte er auch im Rennen an der Spitze seine Runden, bis, ja bis er im 52. Umlauf ein bisserl zu spät auf die Bremse trat, der Ferrari unaufhaltsam durchs Kiesbett in die Streckenbegrenzung schlitterte.