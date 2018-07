ÖFB-Cup: Wiener Austria startet mit 4:0 souverän

Die Wiener Austria hat sich am Sonntag in der ersten Runde des ÖFB-Cups im kleinen Stadtderby gegen Austria 13 keine Blöße gegeben. Die „Veilchen“ siegten am Sportclub-Platz in Dornbach vor 2.150 Zuschauern 4:0 (1:0) und ließen dabei nie Zweifel über den Aufstieg aufkommen. Die Tore erzielten Kevin Friesenbichler (12.) Alon Turgeman (71.) Uros Matic (85.) und Kapitän Alexander Grünwald (93.).