25 Millionen zu viel: Deutschland-GP vor dem Aus

Zum Vergleich: Andere Länder müssen viel mehr berappen, um die Formel 1 zu Gast zu haben. So wird geschätzt, dass Aserbaidschan 70 Millionen Dollar (60,41 Mio. Euro) für das Rennen in Baku zahlt, Australien (Melbourne), Russland (Sotschi) und Abu Dhabi je 50 Millionen (43,15 Mio. Euro). Und Amerika ist ebenfalls bereit, in Zukunft viel Geld für ein mögliches Rennen in Miami auszugeben. Show und Glamour wären garantiert, noch regt sich aber großer Widerstand von Bevölkerungsseite.