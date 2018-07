Walke bei Red Bull Salzburg NICHT mehr die Nr. 1!

„Es ist eine Ehre, Kapitän dieser Mannschaft zu sein“, sagte Ulmer. Auf seine Herangehensweise und die Kommunikation mit seinen Mitspielern werde sein neues Amt aber keine Auswirkungen haben. „Ich möchte nichts verändern“, kündigte der 32-Jährige an. „Wer jetzt die Schleife hat, ist nicht so wichtig. Es geht darum, wie man sich präsentiert.“ In dieser Hinsicht war der ÖFB-Teamspieler, seit 2009 in Salzburg, schon in der Vergangenheit ein Führungsspieler.