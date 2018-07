Liverpool bietet 70 (!) Mio. € für DIESEN Goalie!

Der FC Liverpool will nach Informationen der britischen Zeitung „Liverpool Echo“ den brasilianischen Torhüter Alisson von der AS Roma verpflichten! Wie das Blatt am Dienstag berichtete, soll der Klub von Trainer Jürgen Klopp umgerechnet rund 70 Millionen Euro für den Keeper geboten haben. Das wäre Rekord für einen Torwart.