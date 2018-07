Schlagerstar sucht Plätze für zwei Hunde

Gemeinsam mit ihrer fünfköpfigen Familie lebten „Balu“ und Rusky“ in einem beschaulichen Mehrparteien-Haus im Bezirk Oberwart. Doch Spannungen mit Nachbarn veranlassten die Gebäudeverwaltung dazu, die Tiere zu verweisen. Die Suche nach einem neuen Heim schlug leider fehl, und so müssen der Labrador-Mischling (11 Monate) sowie der reizende Dackel (zwei Jahre) ein neue Zuhause finden. „Wir arbeiten bereits fieberhaft an einer Lösung, doch bislang gibt es noch keine Zusagen“, erklärt Tierschutz-Aktivistin und Sängerin Nina Stern.