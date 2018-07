GP-Gesamtsieg für Köfler mit voller Punktzahl

Springreiter Dieter Köfler hat sich den Gesamtsieg im Casino Grand Prix mit voller Punktzahl geholt. Der Kärntner gewann mit Askaban auch am Sonntag auf der vierten und letzten Station in Farrach-Zeltweg. Der zweite Tagesrang ging an Alfred Greimel mit Collado, Dritter wurde Benjamin Saurugg mit Brasilia. Es ist Köflers dritter Gesamtsieg nach 2014 und 2016.