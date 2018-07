Sogar Trump gratuliert Frankreich - und Russland!

Frankreichs Fußball-Nationalmannschaft hat sich tatsächlich zum zweiten Mal in der Verbandsgeschichte den Weltmeister-Titel gesichert. „Les Bleus“ setzten sich am Sonntag in einem packenden Finale im Moskauer Luschniki-Stadion gegen Kroatien 4:2 (2:1) durch und durften nach 1998 wieder die WM-Trophäe entgegennehmen. Hier gibt’s die Stimmen zu diesem Triumph für die „Equipe Tricolore“…