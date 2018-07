Williams besiegt! Kerber ist Königin von Wimbledon

Williams, die in ihrer Box u.a. von Golf-Legende Tiger Woods und dem vierfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton angefeuert wurde, wird sich nun wieder selbstverständlich in den Gesetztenlisten finden. Bei den French Open und ihrem ersten Major nach ihrer Babypause noch ungesetzt, hatte man die 36-Jährige in Wimbledon als Nummer 25 gereiht. Nun scheint Williams vorerst wieder in den Top 30 auf, doch ihre Rückkehr in die absolute Spitze ist nur eine Frage der Zeit.