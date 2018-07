Beethovens „Fidelio“ in der Flüchtlingskrise

Seien wir ehrlich: „Fidelio“ ist eine plumpe Oper. Jeder Nebenstrang, der der Handlung um einen politischen Gefangenen und seiner heldenhaft zur Rettung eilenden Frau störende Zwischentöne abverlangen könnte, versandet spätestens nach dem ersten Akt unter einem riesigen Schwulst an Menschheitspathos. Eben darum ist die Oper aber auch so erfolgreich: Beispiellos mitreißend setzt sie das abstrakte Reich der Utopie in Szene, das (fast) ganz ungetrübt ist von Mehrdeutigkeiten jeder Art.